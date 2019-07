Jubelnde Gewinner und jede Menge Spaß: So lief das erste öffentliche Recken-Training (mit großer Galerie!)

Den ersten Applaus von den Fans be­kommt Timo Kastening für eine ungewöhnliche Aktion. Der Recken-Nationalspieler steht neben dem Tor und bekommt einen Fehlwurf von Nejc Cehte gerade noch zu fassen. Das sieht spektakulär aus, hätte aber schmerzhaft enden können. "Wollten mal neue Anreize geben" Überhaupt haben sich die Profi-Handballer in dieser intensiven Trainingswoche nicht geschont. Davon durften sich am Freitag etwas mehr als 100 Dauerkarteninhaber überzeugen. Sie schauten in der Swiss-Life-­Hall bei der finalen Einheit zu. „Wir wollten mal neue Anreize geben, etwas Neues anbieten. Und die Resonanz ist gut“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen zufrieden.

Die Bilder zum öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf in der Swiss-Life-Hall: Co-Trainer Iker Romero (rechts) und Cristian Ugalde freuen sich über den Sieg im Trainingsspiel. ©

Kraftraum und Stadion statt Trainingslager Statt ins Trainingslager zu fahren, plagten sich die Spieler im Erika-Fisch-Stadion und am Olympiastützpunkt im Kraftraum. Dazu kamen die Einheiten in der Swiss- Life-Hal­l. Am Donnerstagabend war die abschließende Übung in der Halle jedoch etwas früher abgebrochen worden. Kreisläufer Evgeni Pev­nov hatte so sehr ge­ackert, dass ihm der Schweiß aus den Schuhen spritzte. Einmal rutschte er in einer der Lachen daraufhin sogar aus, so dass die Einheit vorzeitig beendet wurde. „Das war eine wahnsinnig an­stren­gen­de Woche. Alle ha­ben weiter Gas gegeben, bis es wehtat“, sagte der neue Torwart Domenico Ebner.

"Eine großartige Aktion" Am Freitag war es etwas stiller als sonst im Training bei den Recken. Das könnte daran gelegen haben, dass erstmals Zuschauer bei einer eigentlich nichtöffentlichen Einheit dabei waren. Oder daran, dass die Profis einfach platt waren. Gelacht wurde dennoch reichlich. TSV-Fan Hermann Horneber aus Isernhagen hat es auf jeden Fall bestens gefallen. „Eine großartige Aktion. Man kann mal schauen, was alles so dahintersteckt, und be­kommt andere Einblicke.“ Be­son­ders beeindruckt hat ihn der neue Schlussmann. Auch vom neuen Schweden Alfred Jönsson ist Horneber angetan, der seit mehr als zehn Jahren eine Dauerkarte be­sitzt. Der Versuch der Re­cken, noch mehr Nähe zu den Fans herzustellen, hat ganz offenbar funktioniert.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Hinrunde der Saison 2019/20 1. Spieltag: GWD Minden (H, Swiss Life Hall), Sonntag, 25. August 2019, 16 Uhr ©

Am Mittwoch folgt der "erste ernsthafte Test" Am Mittwoch um 19.30 Uhr spielt die TSV Hannover-Burgdorf daheim in der Gu­drun-Pau­se­wang-Hal­le gegen Zweitligist ASV Hamm. „Das ist unser erster ernsthafter Test“, sagte Christophersen. Dann wird es darauf ankommen, an neuen Konzepten für Abwehr und Angriff zu arbeiten. „Und herauszufinden, wie es am besten mit Domenico passt. Mit einem neuen Torwart braucht das seine Zeit“, fügte der gut gelaunte Sportchef hinzu. Was er in dieser Woche von der Mannschaft zu sehen bekam, „hat mir bestens gefallen“.

