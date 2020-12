Ein ganz besonderer Treffer: Weydandt erzielt 100. 96-Tor gegen den Hamburger SV

Hendrik Weydandt tat in der 13. Minute eigentlich nur das, was ein Mittelstürmer können muss: an der richtigen Stelle stehen und den Ball in das gegnerische Tor befördern. Mit seinem Abstauber zur 1:0-Führung legte der 25-jährige Angreifer den Grundstein für den lang ersehnten ersten Auswärtssieg von Hannover 96 in dieser Saison. Und das ausgerechnet beim befreundeten "großen" HSV aus Hamburg, der als Aufstiegsfavorit Nummer eins gilt.

Im Nordduell hatten nicht mal die kühnsten Optimisten auf 96 gesetzt, dazu gab die bisherige Auswärtsbilanz (null Punkte aus vier Spielen) auch wenig Hoffnung. Doch eine vorbildliche kämpferische Leistung, ein bisschen Glück und nicht zuletzt ein überragender Michael Esser verhalfen den Roten zu diesem Arbeitssieg.