Sebastian Kehl spricht Machtwort zu Gerüchten um Jude Bellingham: "Es gibt keine Schmerzgrenze"

Jude Bellingham ist der Shootingstar beim BVB. Der Mittelfeldspieler kam als 17-Jähriger von Birmingham City nach Dortmund und zeigte auf Anhieb, wieso die Borussia rund 23 Millionen Euro für seine Dienste gezahlt hatte. Am Montag berichtete die Bild nun, dass der FC Liverpool an einer Verpflichtung des Engländers interessiert sei. Den Spekulationen um den 18-Jährigen schob Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Pokalsieger, mit deutlichen Worten einen Riegel vor.

Bellingham ist trotz seines jungen Alters im Dortmunder Mittelfeld bereits unersetzlich. Gegen Bielefeld (3:1) zeigte er bei seinem Tor mit vorausgegangenem Dribbling-Solo einmal mehr seine Super-Technik. Kehl lobte: "Wir haben den Jungen hier richtig in der Spur. Der fühlt sich super super wohl. Wenn man das alleine mal sieht, wie er sich integriert hat innerhalb kürzester Zeit in seinem Alter. Wie er auch geliebt wird hier. Der genießt das. Er ist genau am richtigen Platz mit seiner Entwicklung und es gibt keinerlei Anzeichen, dass Jude diesen Verein in naher Zukunft verlassen möchte."