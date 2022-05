"Ich werde nächste Saison hier sein": Jude Bellingham schließt BVB-Abschied im Sommer aus

Der Wechsel von BVB-Stürmer Erling Haaland zum englischen Spitzenklub Manchester City hat hohe Wellen geschlagen. Borussia Dortmund versucht nach dieser turbulenten Woche nun, zurück zur Normalität zu finden und die Saison am Samstag (15.30 Uhr, live mit Sky Ticket sehen/[Anzeige]) mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hertha BSC ausklingen zu lassen. Mittelfeldspieler Jude Bellingham ließ es sich in einer Medienrunde am Freitag dennoch nicht nehmen, noch ein paar nette Worte über seinen Kumpel Haaland zu verlieren.

Anzeige