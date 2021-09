Er führt, er trifft, er knutscht: Wie Bellingham beim Champions-League-Start des BVB sogar Haaland überragte

Tormaschine Erling Haaland setzte seine unfassbare Serie in der Champions League fort - und stand bei Borussia Dortmund diesmal aber nicht im Mittelpunkt. Angesprochen auf den Spieler des Abends war Haaland nach dem 2:1 (2:0) des BVB am Mittwoch bei Besiktas Istanbul auch etwas perplex. "Das ist einfach unglaublich, verrückt", stammelte der Norweger. "Ich meine, er ist erst 18, drei Jahre jünger als ich und zeigt so eine Leistung." Gemeint war Jude Bellingham, der während des DAZN-Interviews kurz ins Bild huschte und Haaland einen Kuss auf die Wange drückte.

Anzeige