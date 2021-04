"Fantastisch, dass er bei uns ist": Jude Bellingham verzaubert BVB-Trainer Edin Terzic

Im Hinspiel gegen Manchester City war er in der Mittelfeldzentrale des BVB dauerhaft präsent, gehörte beim Gastspiel gegen den in diesem Jahr wohl heißesten Anwärter auf den Titel in der Champions League zu den Besten im Dortmunder Dress (SPORTBUZZER-Note 2). Die Rede ist von Jude Bellingham – einem 17-Jährigen, der in der zurückliegenden Spielzeit noch in der englischen zweiten Liga kickte. Seine Leistung in der Königsklasse auf allerhöchstem Niveau verdeutlichte seinen Wert für den BVB, bei dem er gleich in seiner Premieren-Saison zu glänzen weiß. Für Dortmund-Trainer Edin Terzic sind die starken Auftritte seines Youngsters kein Zufallsprodukt: "Wenn man ihn sich anschaut, wie er arbeitet und wie bereit er für die Spiele ist, sind wir nicht überrascht." Anzeige

38 Pflichtspiele hat Bellingham seit seinem Sommer-Wechsel von Birmingham City in die Bundesliga für die Westfalen bereits bestritten. Weil die Borussia mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League noch auf allen drei Hochzeiten tanzt, ist das hohe Niveau des Neuzugangs so beeindruckend wie wichtig für die Terzic-Elf. "Es ist schön, dass er auch alle drei Tage auf diesem Niveau spielen kann", so der BVB-Coach, dem mit Blick auf die erst 17 Jahre auch bewusst ist: "Er ist aber noch jung, und wird noch einige Aufs und Abs haben."

Aktuell befindet sich der Engländer, der sich während seiner kurzen Zeit in Dortmund auf den Radar der englischen A-Nationalspieler gespielt hat (zwei Einsätze), gerade rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase aber in einem Hoch. In den jüngsten sechs Pflichtspielen stand Bellingham jeweils von Beginn an auf dem Platz. Für Terzic ist der Mittelfeldmann ein Glücksgriff. "Er ist gerade einmal 17 Jahre alt, es ist seine erste Saison. Er kam aus der zweiten Liga zu uns in eine sehr schwierige Situation. Er hat immer sehr gut performt, das wirklich sehr gut gemacht. Es ist fantastisch, dass er bei uns ist", so das Lob vom 38-Jährigen, der erst im Dezember nach der Entlassung von Lucien Favre als Cheftrainer übernahm und in der kommenden Saison für Marco Rose Platz machen wird.

Terzic: "Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert" Bezüglich der Zukunft Bellinghams beim BVB macht sich Terzic keine Illusionen. Dass es den Youngster eines Tages weiterziehen könnte, wollte der Übungsleiter des Revierklubs nicht ausschließen. "Es ist schön, dass wir unsere Talente haben, aber wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert", erklärte der Dortmund-Coach und verwies auf den Verlust von talentierten Spielern wie Ousmane Dembélé (FC Barcelona) oder Christian Pulisic (FC Chelsea).