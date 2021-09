Bericht: Klopp an BVB-Youngster Bellingham interessiert – Liverpool mit Rekord-Ablöse?

Dass Borussia Dortmund in Erling Haaland nächstes Jahr einen Schlüsselspieler an einen europäischen Spitzenklub verlieren dürfte, vermuten viele. Doch offenbar weckt ein weiterer Youngster bereits jetzt Interesse: Laut dem britischen Daily Star ist der FC Liverpool an einem Transfer von Jude Bellingham interessiert. Reds-Trainer Jürgen Klopp wolle sich demnach die Dienste des 18-jährigen Juwels sichern und ihn so zurück nach England und die Premier League holen. Der Vertrag von Bellingham in Dortmund läuft allerdings noch bis 2025.

