Bericht: Jude Bellingham hat BVB-Vertrag bereits unterschrieben – Dortmund-Start am 30. Juli

Der zweite und wohl auch letzte Sommer-Transfer von Borussia Dortmund ist offenbar bereits fixiert worden. England-Supertalent Jude Bellingham wird in der kommenden Saison das Trikot des BVB tragen. Wie der Kicker berichtet, hat der 17-Jährige seinen Vertrag bereits am vergangenen Donnerstag unterschrieben , als er kurz in Dortmund weilte . Der Vizemeister überweist für den Mittelfeldspieler demnach insgesamt 25 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Birmingham City.

Dort will sich Bellingham am kommenden Mittwoch verabschieden, wenn die Blues Derby County am letzten Spieltag der Championship empfangen - Birmingham droht am letzten Spieltag schlimmstenfalls noch der Abstieg aus der zweiten Liga. Es wird so oder so Bellinghams Abschiedsvorstellung im Trikot seines Jugendklubs. Dem Bericht zufolge wird der Teenager schon acht Tage später beim BVB einsteigen: am 30. Juli werde er seinen ersten "Arbeitstag" bei der Borussia haben, heißt es.