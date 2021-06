Mit Einwechslung gegen Kroatien: England-Youngster Bellingham nun jüngster Spieler der EM-Geschichte

Nächster Rekord für das Ausnahmetalent: Jude Bellingham hat am Sonntagnachmittag EM-Geschichte geschrieben. Im Alter von 17 Jahren elf Monaten und 15 Tagen wechselte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund im Auftaktspiel der "Three Lions" gegen Kroatien in der 82. Minute für Harry Kane ein. Bellingham wurde damit in seinem fünften A-Länderspiel nun zum jüngsten Spieler, der bisher bei der Endrunde einer Europameisterschaft eingesetzt wurde. "Historisch", gratulierte der BVB nach der Einwechslung auf Twitter.

