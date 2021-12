BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verteidigt Jude Bellingham – Bayern-Chef Oliver Kahn übt harte Kritik

Die deutliche Kritik von Jude Bellingham an Schiedsrichter Felix Zwayer nach dem Bundesliga -Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (2:3) beschäftigt auch die Chefetagen der beiden Klubs. Während BVB-Boss Hans-Joachim Watzke den englischen Nationalspieler in Schutz nimmt, hält dessen Münchner Pendant Oliver Kahn die Aussagen für nicht tolerierbar. "Ich bin der Letzte, der kein Verständnis hat für Spieler. Da sagt man schon mal Dinge, die man im Nachhinein mit absoluter Sicherheit bereut. Nur das geht natürlich schon einen Schritt zu weit. Einen gewaltigen Schritt", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende am Sonntag in der TV-Sendung Sky90.

Der frühere Nationaltorhüter weiter: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass schon mal ein Spieler Derartiges von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, wo er das her hat, so eine Aussage zu machen." Belingham hatte unmittelbar nach dem Abpfiff und mit Blick auf die umstrittenen Entscheidungen Zwayers, der dem BVB einen Foulelfmeter verwehrte und den Bayern einen Handelmeter gab, erklärt: "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?" Es war eine Anspielung des erst 18 Jahre alten Mittelfeldspielers auf den Schiedsrichter-Skandal um Robert Hoyzer in der Bundesliga 16 Jahre zuvor.