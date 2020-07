Jude Bellingham jetzt auf Platz fünf: Das sind die teuersten BVB-Transfers der Geschichte 

Der Brite kommt vom Zweitligisten Birmingham City und soll vor allem eine Investition in die Zukunft sein . " Der Weg des BVB, aber insbesondere wie sie jungen Spielern dabei helfen, besser zu werden, hat mir persönlich und auch meiner ganzen Familie die Entscheidung sehr einfach gemacht ", erklärte der Spieler selbst bei seiner Vorstellung am Montag.

Mit seiner hohen Ablöse reiht sich Bellingham in einer erlesene Auswahl beim BVB ein. Er ist nicht nur der teuerste Teenager der Bundesliga-Geschichte, sondern auch der fünftteuerste Kauf, den der BVB je getätigt hat. Nur für wenige Spieler griffen die Borussen derart tief ins Portmonee, wie für den talentierten Mittelfeldmann. Er ist sogar teurer als Sturm-Star Erling Haaland, für den der BVB im Dezember 2019 knapp 20 Millionen Euro an den österreichischen Bundesligisten RB Salzburg überwies .

Mats Hummels, Erling Haaland und Jude Bellingham (v.l.) gehören zu den teuersten Transfers in der BVB-Geschichte. Wie viel Geld die Dortmunder für sie ausgaben, erfahrt ihr in unserer Galerie. ©

Ganz an die Spitze des BVB-Transferrankings hat es Bellingham, der in der laufenden Zweitliga-Saison mit Birmingham City (letzter Spieltag am 22. Juli gegen Derby County) bislang 40 Partien absolvierte, allerdings nicht geschafft.

Mats Hummels ist der "Ablöse-König" bei den Schwarz-Gelben

Mit bis zu 38 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) an Ablöse haben die Dortmunder für Mats Hummels am meisten Geld überwiesen. Für den Verteidiger zahlten die Dortmunder sogar gleich doppelt an den abgebenden FC Bayern. Im Jahr 2009 waren es jedoch "nur" überschaubare 4,2 Millionen Euro. Im Jahr 2016 verließ Hummels den BVB dann wieder in Richtung München - für damals stolze 35 Millionen Euro. Drei Jahre später legte dann der BVB wiederum etwas drauf und machte Hummels somit zum bis dato teuersten BVB-Transfer der Geschichte.