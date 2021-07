Judo-Ass Giovanna Scoccimarro: Morgen ist DER Tag bei Olympia

Morgen ist DER Tag für Giovanna Scoccimarro. Dann geht's für das Lessiener Judo-Ass, das für den MTV Vorsfelde startet, in Tokio in ihrer Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm um die olympischen Medaillen - auch ein Wolfsburger Gold- und Silbergewinner drückt ihr fest die Daumen. Frank Wieneke war DAS Aushängeschild des VfL Wolfsburg in den 80ern, holte sensationell Gold 1984 in Los Angeles und legte Silber 1988 nach.

Er lehrt seit langem an der Sporthochschule Köln, führte als Trainer Ole Bischof 2008 in Peking zu Gold. "Die Leistungsdichte bei Olympia ist diesmal enorm", sagt Wieneke, "es ist schon stark, dass Deutschland in fast allen Gewichtsklassen vertreten ist, das war zu meiner Zeit nicht so." Scoccimarros Weg hat er nicht so genau beobachtet, "über ihre Stärke traue ich mir kein Urteil zu. Aber wenn sie etwas holen würde, das würde mich riesig freuen. Für sie und für Wolfsburg, denn meine innere Verbindung zur Stadt ist immer noch da."