Jetzt soll Edelmetall her: Giovanna Scoccimarro ist bei den Olympischen Spielen dabei

Am Dienstag um 15 Uhr dann der erlösende Anruf von Bundestrainer Claudiu Pusa und die Nachricht, dass der Deutsche Judo-Bund Scoccimarro dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die kommenden Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vorschlägt.

Giovanna Scoccimarros Umweg nach Tokio führte über Kopenhagen. Hannovers Judo-Ass brauchte nach der enttäuschenden WM in Budapest vergangenen Donnerstag einen Tapetenwechsel. Also buchte sie sich spontan eine Wohnung in der dänischen Hauptstadt – um sich abzulenken und die Tage bis zur Olympianominierung zu überstehen. „Bis Dienstag werden es für mich Tage voller Anspannung sein, so, wie ich mich kenne“, hatte sie unmittelbar nach ihrem WM-Ausscheiden gesagt. Der Trip nach Kopenhagen war wichtig für sie, „um abzuschalten, mich allein zu bewegen, nachzudenken“.

Reine Formsache war die Nominierung von Igor Wandtke. Der Hannoveraner galt in der Klasse bis 73 Kilo als sicherer Kandidat. „Das ist megacool, jemanden aus Hannover an der Seite bei Olympia zu haben“, ist Scoccimarro dankbar. „Er kennt sich aus, weiß, wie es abläuft. Er kann mein Ruhepool in Tokio sein.“

Scoccimarro nimmt sogar Gold ins Visier

Die erste Teilnahme an Olympischen Spielen ist für Scoccimarro nur ein Zwischenschritt. Nur dabei zu sein reicht ihr nicht. „Mein Ziel war immer, eine Medaille zu holen, am besten eine goldene. Gold bei Olympia ist mein größter Lebenstraum“, betont sie.

Ab kommender Woche beginnt die gezielte Vorbereitung auf die Spiele. Nach der Einkleidung in Hamburg am Samstag geht es ins Trainingslager in die Niederlande, Anfang Juli folgt weiterer Feinschliff in Kienbaum.

Der DOSB hat am dienstag weitere 94 Athleten nominiert, darunter die Hannoveranerinnen Sabrina Hering-Pradler (Kanu) und Carlotta Nwajide (Rudern). In einigen Sportarten gibt es in der vierten Nominierungsrunde am 29. Juni noch Einzelfallentscheidungen. Die letzte Athletenauswahl erfolgt am 3. Juli, zwei Tage später ist Meldeschluss beim IOC.