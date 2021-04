Judo-Ass Scoccimarro: Das Olympia-Ticket wird erst nach der WM vergeben

Nach der Nominierung gefühlt direkt in den Flieger: Der Deutsche Judo-Bund (DJB) wird seine Starter und Starterinnen für Olympia nun erst am 15. Juni nach der WM in Ungarn benennen. Damit liegen nur wenige Wochen zwischen Vergabe der Tokio-Tickets und der Abreise nach Japan. "Ich finde es schwierig, dass der Termin so spät liegt", sagt Olympia-Kandidatin Giovanna Scoccimarro aus Lessien.

Hintergrund: Aufgrund von Corona-Fällen - auch im deutschen Aufgebot - hatten Scoccimarro (die bisher immer negativ getestet wurde) und Co. zuletzt auf Starts bei den Grand Slams in Georgien und der Türkei verzichten müssen. Im Nachklang dieser Veranstaltungen sollten die Nominierungen des DJB eigentlich endgültig feststehen.

Eigentlich. Doch nun finden in den kommenden Wochen noch zwei Nominierungs-Wettkämpfe statt. Neben dem Grand Slam in Kazan (Russland) vom 5. bis zum 7. Mai zählen dazu auch die Weltmeisterschaften in Budapest (6. bis 13. Juni) dazu. Mit den Ergebnissen wird sich die internationale Olympia-Rangliste noch verändern. Um diese Termine der IJF-Tour noch bis zum Ende der offiziellen Olympia-Qualifikation am 28. Juni zu berücksichtigen, wurde der Termin der Nominierung der Judoka durch den Verband auf Anforderung des DOSB und in Absprache mit dem Präsidium und der Athleten-Vertretung noch einmal nach hinten verlegt.

Derzeit sind deutsche Athleten und Athletinnen in 13 Gewichtsklassen für Olympia qualifiziert. In einigen Klassen kämpfen auch noch zwei um das Olympia-Ticket - so auch in Scoccimarros (bis 70 Kilogramm). Die Judoka des MTV Vorsfelde, die ihre Nominierung vor der Olympia-Verschiebung sicher hatte, bis heute weiterhin vor ihrer nationalen Konkurrentin Miriam Butkereit (TSV Glinde) liegt, muss also ihre Leistung weiterhin bestätigen.

In der aktuellen Quali-Rangliste steht die Lessienerin auf Platz acht (bereinigt Rang fünf) und hat mit 4453 Punkten noch 632 Zähler Vorsprung auf Butkereit (13. mit 3821 Punkten).