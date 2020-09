Judo-Ass Scoccimarro wünscht sich den „Wettkampf-Kick“ zurück

"Nein, auf den internationalen Turnierkalender schaue ich nicht mehr", sagt Giovanna Scoccimarro, obwohl sie das Ticket für das auf 2021 verschobene Olympia in Tokio in der Tasche hat und die Vorbereitung auf dieses Highlight natürlich so optimal wie möglich laufen sollte. In Zeiten von Corona kann aber von optimal keine Rede sein, eine normale Vorbereitung wäre da schon ein Fortschritt. Turniere werden angekündigt, dann doch wieder abgesagt. Das Judo-Ass aus Lessien, das Aushängeschild des MTV Vorsfelde mag sich jedenfalls nicht mehr mit "Was wäre, wenn..." beschäftigen. Sie sagt: "Wenn es so weit ist, werden die Trainer uns Bescheid geben."

Der Judo-Weltverband IJF hatte immerhin einen Neustart der internationalen Turnierserie für den Herbst angekündigt. Mit den Wettkämpfen in Ungarn (Oktober) und Japan (Dezember) in diesem Jahr sah Scoccimarro wieder eine sportliche Perspektive, doch die Gefühls-Achterbahn mit Ankündigungen und Absagen geht weiter.

Termin in Budapest fehlt auf Kalendern des DJB

Die Lessienerin kennt das Prozedere, würde es gern in Kauf nehmen, um endlich im Wettkampf zupacken zu können. "Weil es einfach eine gute Erfahrung ist, international wieder zu kämpfen und dabei zu sein." Doch die Hoffnung, in Budapest in rund einem Monat wieder auf die Judo-Bühne zurückzukehren, ist vage. Auf dem Kalender des deutschen Judobundes fehlt der Termin für diesen Grand Slam, auf dem IJF-Kalender ist zu lesen "to be confirmed" - er muss noch bestätigt werden. Doch wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen in Ungarn?

Bereits endgültig abgesagt und von größerer Tragweite in Sachen Außenwirkung: Der für Dezember geplante Grand Slam in Tokio, dem Ort an dem 2021 die olympischen Spiele nachgeholt werden sollen, findet nicht statt. Laut Quellen der Japan Times seien Yasuhiro Yamashita (Leiter der All Japan Judo Federation und Präsident des japanischen Olympischen Komitees) und IJF-Präsident Marius Vizer einig gewesen, dass eine Massen-Infektion die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Sommer gefährden könnte.

Die Reaktionen darauf waren gemischt. "Es wäre für die Olympischen Spiele enorm gewesen, wenn wir ein internationales Turnier mit - einem Kontaktsport wie - Judo ausrichten könnten", sagte ein Judooffizieller gegenüber der Japan Times.