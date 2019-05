Judo-Bundesliga: JC Leipzig-Männer verlieren in Esslingen 5:9

Esslingen. Bisher lief es für die JCL-Judoka in dieser Bundesliga-Saison alles andere als gewünscht – die 1:3 Zähler bis zum Samstag bedeuteten eine Enttäuschung. Nun kassierten die Leipziger Männer am dritten Kampftag eine Niederlage, die nicht überraschte. Beim Südstaffel-Spitzenreiter KSV Esslingen verlor das Team von Trainer Simon Yacoub am Sonnabend 5:9.