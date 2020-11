Nach EM-Aus in erster Runde: Sarstedts Tim Gramkow "stinksauer" auf sich selbst 

Dass es Tim Gramkow vom TKJ Sarstedt bei seiner ersten Europameisterschaft in der Männerklasse nach Prag – und damit in die Hauptstadt des arg coronagebeutelten Tschechien – verschlagen hatte, ist dem 23-Jährigen ziemlich egal gewesen. „Ich habe mich total sicher gefühlt. Von der Stadt habe ich ohnehin nichts mitbekommen.“ Allerdings gab das Sportliche Anlass zum Ärger. Schon in der ersten Runde der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm kam für ihn das Aus. Anzeige Die Sicherheit in Prag war teuer erkauft. Das Leben in der goldenen Stadt war eines wie im goldenen Käfig. Nach zwei Corona-Tests vor der Abfahrt und der Anreise allein im Auto – sogar mit seinem hannoverschen Zimmergenossen Igor Wandtke durfte er nicht in einem Wagen fahren, weil dort schon die weitere Hannoveranerin Giovanna Scoccimarro saß – ging es ins Hotel.

"Selbst wenn wir irgendwas im Auto vergessen hätten, hätten wir nicht mehr herausgedurft" Dort folgte im Zimmer mit Wandtke fast eine Isolationshaft. „Selbst wenn wir irgendetwas im Auto vergessen hätten, hätten wir nicht mehr herausgedurft“, sagt Gramkow. Erst musste das Ergebnis des dritten Testes ebenfalls negativ sein. „Danach durften wir zumindest an die Luft im Innenhof oder nach Anmeldung in den mit Judomatten ausgelegten Seminarraum. Aber raus aus dem Hotel nicht“, sagt Gramkow. Das störte den Sarstedter allerdings nicht sonderlich. „An den Tagen vor dem Wettkampf bin ich nie groß in der Stimmung, durch die Stadt zu ziehen“, sagt er. Das sei auch nicht anders gewesen, als er vor zwei Jahren Bronze bei der U23-EM in Ungarn holte oder seinen ersten Medaillenplatz in der Männer-Klasse beim Grand Prix in Mexiko. Und nach dem Kreuzbandriss Ende 2018 und der langen Pause sowieso nicht. „Vor dem Wettkampf hat man andere Sorgen“, sagt Gramkow und meint das Gewichtmachen. „So drei, vier Kilo muss ich immer runterbekommen.“ Kaum essen, wenig trinken – denn am Tag vor dem Wettkampf darf die offizielle Waage maximal 81 Kilogramm anzeigen. „Schon bei 100 Gramm zu viel wäre man raus. Und bis zum Kampf dürfen es dann nur 5 Prozent mehr werden. Das wird stichprobenartig kontrolliert“, erklärt er. Gramkow übt Selbstkritik So vertrieb sich Gramkow die Zeit im Hotel mit Schlafen, dem Schauen von Filmen und dem Handy, bis die Kämpfer gladiatorengleich erst zum Kampf in die Halle geführt wurden. Dort aber begann Gramkow zu zweifeln. Erst an den eigenen Fähigkeiten nach der Niederlage gegen den Italiener Antonio Esposito. „Es waren klar meine Fehler, weswegen ich verloren habe. Ich war stinksauer auf mich selbst“, sagt Gramkow. Nur vier Minuten dauerte die EM für ihn.