"Man gönnt es ihm nicht": Igor Wandtke wurmt EM-Aus gegen Sterpu noch immer

Judo-Ass Igor Wandtke wurmt das EM-Aus gegen Viktor Sterpu (Republik Moldau) noch immer. Von den Schiedsrichtern fühlte er sich am Freitag in Prag um den Sieg gebracht. Sterpu kämpfte unsportlich, die Unparteiischen ahndeten das nicht. Wandtke flog im Achtelfinale, Sterpu wurde später Europameister. „Man gönnt es ihm nicht, er hatte keine Chance gegen mich“, sagt Wandtke trotzig und immer noch genervt. „Ich könnte besser damit leben, wenn er direkt danach ausgeschieden wäre.“

Nach dem Aus in der Klasse bis 73 Kilo fuhr Wandtke frustriert zurück nach Hannover. Schon in einer Woche geht es mit dem Männer-Nationalteam ins Trainingslager nach Österreich. Das durch Corona durcheinander gewirbelte Judo-Jahr 2020 hat praktisch kein Ende. Der Fokus liegt jetzt schon auf dem Masters vom 7. bis 10. Januar in Doha. In der Wüste geht es wieder um wichtige Punkte für die Olympiarangliste.