"Wie Gladiatoren": Goldende Stadt wird für Hannover-Trio zum goldenen Käfig

„Das ist wie bei den Gladiatoren. Wir dürfen das Hotelzimmer nicht verlassen und werden nur zu den Kämpfen in die Halle geführt“, sagt Wandtke.

Und das zieht sich: Am Freitag muss der Olympiakämpfer den Tag mit Gramkow im Hotelzimmer verbringen. Kurios: Zusammen auf dem Zimmer geht, zusammen in einem Auto nach Prag nicht. „Giovanna saß bei mir mit im Auto. Obwohl ich mit Tim ständig zusammentrainiert habe, durfte er nicht mit“, erzählt Wandtke. Also ging es im Konvoi nach Tschechien.