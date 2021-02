Judo-Grand-Slam: Scoccimarro verpasst in Tel Aviv das Pool-Finale

In Tel Aviv war Giovanna Scoccimarro beim Grand Slam als Weltranglisten-Achte an Position sechs gesetzt. Von den Top-Kämpferinnen fehlen in Israel nur die Japanerinnen Yoko Ono und Chizuru Arai. Die Lessienerin hat auf dem Papier als stärkste Konkurrentin Margaux Pinot aus Frankreich in ihrem Pool. Anzeige Zum Auftakt wartete die Usbekin Gulnoza Matniyazova auf die 23-Jährige. Scoccimarro diktierte das Geschehen auf der Matte fast durchweg, holte sich in der zweiten Kampfhälfte erst eine Wertung, siegte dann knapp eine Minute vor Schluss mit Ippon.

Doch diesmal hatte Bellandi das bessere Ende für sich. Scoccimarro ging das Duell selbstbewusst an, kassierte dann aber nach Videobeweis eine Wertung. Mit dem Vorsprung im Rücken riskierte die Italienerin nicht mehr viel, versuchte die Führung zu verwalten. Die Lessienerin warf alles in den Kampf, doch am Ende rettete sich Bellandi mit zwei Shidos über die Zeit, ein Dritter hätte Scoccimarro ins Pool-Finale gebracht. So war der Grand Slam für das Ass des MTV Vorsfelde bereits beendet.

Am 1. März geht's dann in die Wärme. Auf Lanzarote steht ein dreiwöchiger Konditionsblock für Scoccimarro und das Olympia-Team auf dem Programm.