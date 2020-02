Der Griff nach Olympiatickets: Wandtke und Scoccimarro haben Tokio fast sicher

„Die Qualität des Feldes ist gerade in meiner Gewichtsklasse noch besser, als sie es schon vor zwei Wochen beim Grand Slam in Paris war“, sagt Igor Wandtke vom JT Hannover. Er ist bei den Männern die größte hannoversche Olympiahoffnung und wird im Olympiaranking als bester Deutscher auf Rang 20 geführt. „Mein Rivale Anthony Zingg aus Leverkusen müsste in Düsseldorf mindestens Fünfter werden, um mich zu überholen. Ich müsste dann aber auch noch früh ausscheiden“, sagt Wandtke.

In seiner Klasse bis 73 Kilogramm ist allerdings alles am Start, was Rang und Namen hat. „Der Weltranglistenerste, die Weltmeister der beiden vergangenen Jahre und fast alle aus den Top 20 der Welt“, sagt Wandtke. Da kommt es auch auf das Losglück an. „Es gibt vier Pools, aber nur drei Topkämpfer“, sagt der Hannoveraner. Erwischt er also einen Pool ohne Favoriten, steigen seine Chancen, zudem hofft er auf den Heimvorteil.

„In Paris haben wir vor 20 000 Zuschauern gekämpft. In die Düsseldorfer Halle passen 10 000 Besucher, die werden uns Deutsche sicher ebenso anfeuern“, sagt Wandtke. Seine lädierte Schulter ignoriert er dabei. „Das geht schon. Ich will erst die Qualifikation hinter mich bringen. Dann kümmere ich mich um alles andere“, sagte er. Losglück, gute Form und ein nicht so gut aufgelegter Rivale Zingg gehören dazu.