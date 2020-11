"War der klar bessere Mann": Judoka Igor Wandtke nach EM-Aus bedient 

Sekunden vor Schluss sprang Igor Wandtke seinen Gegner noch an, er versuchte alles. Doch der Judoka vom JT Hannover bekam in der Klasse bis 73 Kilogramm keinen Zugriff mehr, sein Gegner ließ sich fallen. Das bedeutete das EM-Aus. „Nicht mal für diese Aktion am Ende hat er eine Strafe bekommen, obwohl das unsportlich war“, schimpfte Wandtke. „Ich war der klar bessere Mann, die Entscheidungen in diesem Kampf waren höchst fragwürdig.“

Wandtke machte seinem Frust anschließend mit einem kurzen Schrei Luft. Gegen Viktor Sterpu aus der Republik Moldau war er nicht nur der aktivere Kämpfer, er zeigte obendrein drei Schulterwürfe. Die zogen jedoch keine Wertung nach sich. „Wenn man seine Aktion gibt, dann hätte ich auch Punkte bekommen müssen“, monierte Wandkte. Nach einem Freilos und dem Sieg über den Ungarn Frigyes Szabo schien der Hannoveraner auf dem besten Weg zum Sieg in Pool C und zu einer Medaille.