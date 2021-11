Judo: Olympia-Fünfte Scoccimarro gewinnt Grand Slam in Abu Dhabi

Fünfte bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme, dazu Bronze mit dem deutschen Team im vergangenen Sommer bei den Spielen in Tokio. Jetzt hat für Judoka Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde wieder der ganz normale Wettkampfalltag begonnen. Doch der Auftakt verlief nicht normal, sondern super für die Kämpferin der 70-Kilo-Klasse. In Abu Dhabi gewann die 24-Jährige am Samstag den ersten Grand Slam ihres Lebens.

Erst im Mai beginnt der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele 2024, dementsprechend war das Feld noch nicht überragend besetzt und auch nicht voll. Die Weltranglisten-Siebte war an Nummer 1 gesetzt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen - nicht zuletzt ihre eigenen. „Ich habe schon mit der Goldmedaille geliebäugelt, aber definitiv war mir eine Medaille wichtig“, sagte sie vor dem Wettkampf.

Die Leistungsdichte in ihrer Gewichtsklasse ist aber groß, das bekam sie schon zum Turnierstart gegen die Schwedin Ida Eriksson zu spüren. Nach 7:26 Minuten Kampfzeit erhielt Eriksson die dritte Verwarnung. „Der Kampf war erst mal zum Reinkommen. Aber sie hat mir auch richtig zu schaffen gemacht“, sagt Giovanna rückblickend. Mit diesem Erfolg war sie allerdings auch bereits Poolsiegerin und stand im Halbfinale.

