Judo-Talent Amani Küster schreibt Vereinsgeschichte

Fokussiert und dominant

Die besten Judoka Deutschlands kämpften in Leipzig auf der U18-DM um Titel und Edelmetall. Mit dabei auch Amani Küster ( bis 78 Kilogramm) vom MTV Isenbüttel, die sich Bronze erkämpfte.

Im ersten Kampf besiegte Küster Lina Maria Bernhardt aus Sachsen mit zwei Waza-Ari nach einer guten halben Minute. In der zweiten Begegnung gegen Mathilda Vaillant aus Baden-Württemberg gewann sie in Rekordzeit (19 Sekunden) mit Ippon. Anschließend fegte sie Lina Ahlers aus Nordrhein-Westfalen mit einem perfekten Harai-Goshi (Hüftfeger) von der Matte. Dabei agierte die Isenbüttelerin fokussiert und dominant und steigerte sich von Kampf zu Kampf. Die Vorgaben der Trainer wurden direkt in Ergebnisse umgemünzt.