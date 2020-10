"Haben nun mal eine Pandemie": Judo-Team Hannover sagt fürs Bundesliga-Finale ab

Die Saison hätte ursprünglich schon im April beginnen sollen. Stattdessen hat der Deutsche Judo-Bund (DJB) mit dem KSC Spremberg nun einen Ausrichter gefunden, der am Samstag die Männer und am Sonntag die Frauen im K.o.-Modus kämpfen lassen will.

Dazu war der brandenburgische Verein eigens in die deutlich größere Niederlausitzhalle in Senftenberg ausgewichen – um Platz für den nötigen Corona-Abstand zu haben.