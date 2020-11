Wolfsburger Judoka-Freundinnen haben Olympia im Blick

Seit diesem Jahr gehören Sarah Ischt und Christina Faber der Judo-Abteilung des VfL Wolfsburg an, in der vergangenen Woche durften beide ihre Qualitäten auf einem Lehrgang der deutschen Judo-Nationalmannschaft unter Beweis stellen. Im brandenburgischen Kienbaum agierten die beiden 20-Jährigen als Trainingspartnerinnen für die Athletinnen, die sich auf die anstehende Europameisterschaft in Prag am 19. November vorbereiten. „Es war sehr cool, weil ich mit den deutschen Top-Athletinnen kämpfen konnte“, sagt Ischt, die im Gegensatz zu Faber erstmals bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft dabei war. „Ich war anfangs etwas aufgeregt“, sagt Ischt, die in Kienbaum auch die Lessienerin Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde) getroffen war. Beide gehören in der Bundesliga zum Kader des JT Hannover.

Anzeige