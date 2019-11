Klinsmann über Hertha BSC: „Teil des spannendsten Fußball-Projektes in Europa“

Jürgen Klinsmann wird Aufsichtsrat des Bundesligisten Hertha BSC und will mit seinen Erfahrungen und mit seinem Netzwerk auf dem angestrebten Weg in die Spitzenklasse helfen. „Ich freue mich, ab sofort Teil des spannendsten Fußball-Projektes in Europa zu sein. Zudem bei einem Verein, mit dem mich emotional viel verbindet“, erklärte der ehemalige Weltmeister und Ex-Bundestrainer am Freitag. Klinsmanns Vater Sigfried, der unter anderem im brandenburgischen Eberswalde gewohnt hatte, war Hertha-Fan. Jürgen Klinsmann ist Mitglied bei den Berlinern, sein Sohn Jonathan spielte zwei Jahre in der Hauptstadt.