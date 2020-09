Jugendfußball: MTV Gifhorn ist Spitzenreiter, Lupo weiter ohne Punkt

Im heimischen Jugendfußball kam es aufgrund von Corona-Fällen an Schulen in Braunschweig zu mehreren Spiel-Absagen in den Fußball-Landesligen. Nicht betroffen war die B-Jugend des MTV Gifhorn, die sich vorerst an die Tabellenspitze setzte. Die C-Jugend des SV Reislingen/Neuhaus verlor hingegen ebenso wie Niedersachsenliga-A-Jugend von Lupo/Martini Wolfsburg.