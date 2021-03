Jugendstil durch Sparzwang: Setzt 96 in der nächsten Saison konsequent auf Talente?

Der nächste Umbruch steht bevor, Hannover 96 muss im Sommer einsparen. Ablösefreie Profis wie Rückkehrer Sebastian Ernst sind daher besonders im Visier, gutverdienende Spieler wie Josip Elez können gehen. Und auch der Stellenwert des eigenen Unterbaus hat sich verändert.

Profichef Martin Kind will mit Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber eine Grundsatzentscheidung treffen. „Wir können auch sagen, wir bauen eine ganz junge Mannschaft und geben uns zwei Jahre“, um den Aufstieg zu erreichen. Konsequenter Jugendstil in Hannover also?