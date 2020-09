Julian Alaphilippe ist Rad-Weltmeister: Franzose holt Gold in Imola - Schachmann abgeschlagen

Ein beherzter Antritt am letzten Abstieg - und eine famose Fahrt über die letzten Kilometer: Der Franzose Julian Alaphilippe hat nach 258 Kilometern und über 5000 Höhenmetern Gold bei der Rad-WM in Imola gewonnen und ist der neue Weltmeister. Die deutschen Fahrer hatten am Ende nicht mehr genug Kräfte, um um den Sieg zu fahren.