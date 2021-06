Börner-Transfer zu 96 zieht sich weiter: "Müssen vorbereitet sein, wenn's nichts wird"

Julian Börner hat noch immer keine Freigabe von Sheffield Wednesday erhalten, der Wechsel zu Hannover 96 zieht sich also weiter hin. Der 30-Jährige muss wohl bis zum Saisonstart am 24. Juli auftauchen, ansonsten platzt der Vertrag. Sportchef Marcus Mann kümmert sich auch um Alternativen, denn: "Ziel ist, zum ersten Spieltag in Bremen bestmöglich aufgestellt zu sein."