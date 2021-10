Nach zwei "sehr turbulenten" Jahren beim BVB: Wie Julian Brandt seinen Formanstieg erklärt

Als Julian Brandt im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund wechselte, waren die Erwartungen der BVB-Verantwortlichen groß. Brandt sei ein Spieler, der "national als auch international über viel Erfahrung" verfüge und das Dortmunder Spiel "mit seiner Kreativität bereichern" werde, war sich Sportdirektor Michael Zorc sicher. Doch wirklich überzeugen konnte Brandt in seinen ersten beiden Saisons nicht – und verlor sogar seinen Status als Nationalspieler. "Sicherlich waren die letzten beiden zwei Jahre sehr turbulent mit guten Phasen und auch mit einer schlechten Saison im letzten Jahr", gab Brandt auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel des BVB bei Ajax Amsterdam (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime) zu. Der 25-Jährige will nun "nach vorne schauen" – und hat allen Grund, dies mit einer positiven Einstellung zu tun. Anzeige

Denn Brandts Formkurve zeigt steil nach oben: Unter dem neuen Dortmund-Coach Marco Rose ist der Confed-Cup-Sieger von 2017 derzeit in der Offensive gesetzt. Nach schleppendem Saisonstart aufgrund einer Corona-Erkrankung und muskulären Problemen stand Brandt in den vergangenen drei Pflichtspielen jeweils in der Startelf. Ein Umstand, der den BVB-Profi sichtlich erleichtert: "Jedes Spiel tut mir momentan natürlich extrem gut", bedankte sich Brandt für die regelmäßigen Einsätze. "Die zwei Ausfallphasen, die ich jetzt hatte, passten mir persönlich jetzt nicht so gut in den Kram, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz habe ich das so angenommen, und ich glaube, dass ich jetzt auch einfach wieder in einen Fluss komme, wo ich mir in jeder Minute mehr noch mehr Selbstvertrauen hole."

Selbstvertrauen: Das schien er nach der Nichtnominierung für die Europameisterschaft und den zwischenzeitlichen Wechselgerüchten im Sommer verloren zu haben. In der Rückrunde der vergangenen Saison stand der Offensivmann lediglich dreimal über die komplette Spieldistanz auf dem Platz. Brandt galt daher als einer der Top-Kandidaten für einen Transfer, ehe Zorc ein Machtwort sprach, den Ex-Nationalspieler dabei aber in die Pflicht nahm: "Ich erwarte von ihm (...) eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft", forderte der BVB-Chef. Brandt nahm sich die Kritik zu Herzen und nutzte die Chance, sich unter einem neuen Trainer zu beweisen. Rose bescheinigte dem Ex-Leverkusener zuletzt eine "sehr, sehr gute" Vorbereitung.

Pressing-Spielstil unter BVB-Trainer Marco Rose kommt Julian Brandt zugute

Brandt arbeite "jeden Tag" an sich, wie er nun erklärte: "Ich bin da auch sehr positiv, was das angeht, dass ich nie den Glauben an mich verliere und weiß, was ich kann", sagte der variabel einsetzbare Angreifer. Er nehme auch Kritik an, "wo andere der Meinung sind, was man noch verbessern könnte. Da habe ich immer ein offenes Ohr für", so der BVB-Profi. Dafür sorge auch die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft: "Wir verstehen uns zum einen alle sehr gut, sind füreinander da. Das sieht man auch immer mehr auf dem Platz. Zum anderen kommen wir auch langsam wieder in eine Form, wo wir uns gegenseitig sagen können, was nicht so gut war."

Auch der Spielstil unter Rose komme Brandt aktuell zugute. Der vertraglich noch bis 2024 an den Klub gebundene Spieler habe sich "sehr darüber gefreut, dass wir Pressing spielen". "Vollpressing" sei er schließlich noch aus seiner Zeit bei Leverkusen unter Roger Schmidt gewohnt, so Brandt, dem es egal sei, ob er dabei in der Zentrale oder wie zuletzt auf der Außenbahn spiele. "Ich will einfach Fußball spielen. Im Spiel ist es auch gar nicht so positionsbezogen. Es gibt keine richtige Position, auf der du klebst. Ich habe einfach nur Bock, Fußball zu spielen."