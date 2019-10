Julian Brandt hadert mit seinen Einsatzzeiten beim BVB: "Schon ein bisschen schwierig"

Die Bank kannte Julian Brandt während seiner Zeit bei Bayer Leverkusen nur vom Hörensagen. Dank seiner Klasse war ihm ein Stammplatz bei der "Werkself" sicher. Beim BVB ist dies nun nicht mehr der Fall. Unter Trainer Lucien Favre musste der Neuzugang zuletzt häufiger auf die Ersatzbank. Zwar kam er in allen sieben Ligaspielen zum Einsatz, jedoch nie über die vollen 90 Minuten. Beim Unentschieden gegen den SC Freiburg gab es von seinem Coach sogar die Höchststrafe. Favre wechselte Brandt zwar ein, aber auch kurz vor dem Abpfiff aus taktischen Gründen schon wieder aus.

"Für mich ist es was Neues", sagte Brandt angesprochen auf seine Rolle beim BVB gegenüber der Bild. "Dieses Hin und Her ist schon ein bisschen schwierig", gab er zu, erklärte jedoch: "Natürlich will man immer mehr oder dass es optimal läuft, aber manchmal bekommt man im Leben nicht immer alles sofort – und dann musst du es dir erarbeiten."

Brandt: "Bin keiner, der sich hängen lässt"

Doch der Offensivmann will in der nächsten Zeit beim BVB noch mehr Gas geben . "Ich habe Geduld mit mir selbst und auch mit dem Verein. Es ist auch nicht so, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Ich glaube, dass meine Zeit auch wieder kommen wird, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt angekommen. Nicht jeder Anfang ist perfekt – das lerne ich auch momentan. Aber ich bin keiner, der sich hängen lässt."

Um seine eigene Position im Team zu stärken, will er Trainer Favre mit Toren überzeugen. Bisher traf er erst ein Mal in der Liga. "Das wäre gut fürs Gefühl. Manchmal ist es auch verrückt im Fußball: Dann triffst du wieder, der Bann ist gebrochen, und plötzlich funktionieren wieder viele Sachen", so Brandt, der noch bis 2024 an den Ruhrpottklub gebunden ist.

