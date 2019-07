Julian Brandt verrät Grund für BVB-Wechsel: So wurde ich nach Dortmund gelockt

Julian Brandt: BVB-Kapitän Marco Reus hat ihn nach Dortmund gelockt

So habe Reus den Ex-Leverkusen-Star förmlich zum BVB gelockt. "Auf einer Länderspielreise kam er das erste Mal auf mich zu und meinte, dass er unbedingt will, dass ich zu Dortmund komme", verriet Brandt nun. Allerdings habe der 25-Millionen-Euro-Transfer der Dortmunder gemerkt, dass Reus nicht vom Verein gezielt angesetzt wurde, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. "Das war sehr authentisch", sagte der 23-Jährige. "Er hat mich jetzt nicht drei Stunden voll gesabbelt, es waren vielleicht zehn Minuten."

Für Nationalspieler Brandt (25 Länderspiel-Einsätze) habe der Reus -Lockruf zu seinem BVB-Transfer beigetragen: "Es löst zumindest schon etwas in dir aus, wenn ein Spieler wie Marco dir das sagt. Das hat schon gut getan", sagte der gebürtige Bremer. Er war definitiv ein Grund, der auch geholfen hat, dass ich zum BVB komme." Aber auch die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt. Ein Interesse des FC Bayern habe es laut Brandt in dieser Transfer-Phase im April/Mai nicht gegeben.

Julian Brandt. Ausstiegsklausel für BVB-Wechsel ein Vorteil

Brandt absolvierte im Dress von Bayer Leverkusen seit 2014 165 Ligaspiele, in denen er 34 Tore erzielte und weitere 41 direkt vorbereitete. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison half er Leverkusen noch, sich für die Champions League zu qualifizieren. Danach wechselte er für die per Ausstiegsklausel festgelegte Ablöse von 25 Millionen Euro zum BVB und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Die Ausstiegsmöglichkeit sei für ihn ein Vorteil gewesen: "Ich hatte schon bei meinem ersten Vertrag in Leverkusen eine Ausstiegsklausel. Deshalb wusste ich, dass ich diesen gewissen Vorteil habe und freier für mich entscheiden kann, wohin die Reise geht", sagte Brandt.