Offiziell: Julian Brandt wechselt zum BVB - Ausstiegsklausel gezogen

"Obwohl Julian Brandt schon lange in der Bundesliga spielt und sowohl national als auch international über viel Erfahrung verfügt, ist er mit 23 Jahren immer noch ein sehr junger Profi mit Entwicklungspotenzial. Er kann auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und wird unser Spiel mit seiner Kreativität bereichern", wird Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc auf der Klub-Homepage zitiert. Brandt absolvierte im Dress der Leverkusener 165 Ligaspiele, in denen er 34 Tore erzielte und weitere 41 direkt vorbereitete.

Brandt: "Möchte mich persönlich weiterentwickeln"

"Ich bin ein Mensch, der Dinge auch mal aus dem Bauch entscheidet und für den ein gutes Gefühl wichtig ist", sagt Brandt und ergänzt: "Im Fall von Borussia Dortmund habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, das ist einer der Hauptgründe für meinen Wechsel. Der BVB ist in der vergangenen Saison sehr knapp am Titel vorbeigeschrammt. Es gibt also Luft nach oben. Ich habe viel vor mit den Jungs, ich bin sehr motiviert und optimistisch – was meine persönliche Entwicklung betrifft, aber vor allem auch die der ganzen Mannschaft."