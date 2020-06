BVB-Star Julian Brandt über Spieler-Gehälter im Profi-Fußball: "Stehen in keinem Verhältnis"

Nationalspieler Julian Brandt hält die Ablösesummen und Gehälter im Fußball für überzogen. "Auch wenn Fußball der größte Sport der Welt ist, stehen die Gehälter in keinem Verhältnis zu denen von Normalverdienern" , sagte der Profi von Borussia Dortmund in einem Interview des Fachmagazins 11 Freude. Das sei nur möglich, "weil Sponsoren unfassbar hohe Summen in den Fußball pumpen". "Ich weiß, dass das alles nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist und wir teilweise eine eigene Blase bilden" , bekannte der Mittelfeldspieler.

In der Diskussion um die Erneuerung des Fußballs schlug er sich auf die Seite der Traditionalisten: "Gelegentlich kommen neue Vorschläge auf: die Spielzeit auf 60 Minuten reduzieren, neue Turniere, Eliteligen – das finde ich alles Schwachsinn. Lasst den Fußball, wie er ist. So wie wir ihn lieben gelernt haben. Mit all seinen Macken und Tücken. Auch wenn mal was schiefgeht."

Hätte alles so stattgefunden, wie es der Fußball vorgesehen hatte, würde Brandt jetzt mit dem DFB-Team die paneuropäische Europameisterschaft bestreiten. Mit seiner auch nach der Corona-Pause starken Bundesliga-Form, hätte Bundestrainer Joachim Löw wohl fest mit ihm geplant.