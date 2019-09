Julian Brandt: So schwer wiegt der Sané-Ausfall - und diese Spieler müssen ihn ersetzen

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der Niederlage gegen Holland (2:4) am Montagabend gegen die Nordiren (20.45 Uhr) plötzlich unter Zugzwang - die EM-Teilnahme ist in Gefahr. Julian Brandt ist ein Kandidat für die Startelf, nachdem er gegen Holland erst kurz vor dem Ende eingewechselt wurde. Für den 23-Jährigen ist klar: Eine Reaktion auf die bittere Pleite ist in Belfast unabdingbar, wenn es mit der EM-Qualifikation problemlos klappen soll. Trotzdem bleibt der BVB-Neuzugang, der seine Ansprüche auf einen Stammplatz klar formuliert hat, positiv.