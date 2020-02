Diagnose da! BVB-Star Julian Brandt mit Außenbandanriss im Sprunggelenk

Julian Brandt wird Borussia Dortmund vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie der BVB am Sonntagnachmittag bekanntgab. erlitt der Nationalspieler in der Partie am Samstagabend bei Bayer Leverkusen (3:4) einen Anriss des Außenbandes im Sprunggelenk. Nach Angaben des Klubs wird Brandt damit im Bundesliga-Spiel am kommenden Freitag gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Ob mit einer längeren Ausfalldauer zu rechnen ist, ließen die Dortmunder zunächst offen. Vier Tage nach der Partie gegen die Eintracht empfängt der BVB den französischen Meister Paris St. Germain zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.