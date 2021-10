Mit Brandt und Can in der Startelf: BVB kassiert gegen Zweitligist SC Paderborn deutliche Testspiel-Pleite 

Borussia Dortmund hat im Testspiel gegen den SC Paderborn am Donnerstag eine deutliche Niederlage kassiert. Gegen den aktuellen Tabellendritten der 2. Bundesliga setzte es für den BVB am Donnerstag ein 0:3 (0:0) . Die Tore für die Ostwestfalen erzielten Felix Platte (78./89.) und Prince Owusu (88.).

Nationalspieler Emre Can sammelte in der Partie auf dem BVB-Trainingsgelände indes weitere Spielpraxis. Der Defensiv-Allrounder war nach mehrwöchiger Zwangspause am vergangenen Samstag beim 2:1 des BVB im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zu einem Kurzeinsatz gekommen. Auch Julian Brandt, der gegen Augsburg noch das Siegtor erzielt hatte, stand in der Anfangsformation.