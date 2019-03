Bleibt Julian Brandt bei Bayer 04? Rudi Völler: "Er hat einen klaren Plan"

Angesichts der starken Leistungen von Julian Brandt ist es keine Überraschung, dass zahlreiche Topklubs sich für den Star von Bayer 04 Leverkusen interessieren. Der 22-Jährige hat die "Werkself" in den vergangenen Wochen aus dem Niemandsland der Tabelle in die Spitzengruppe der Bundesliga geführt. In den vergangenen acht Spielen schoss Brandt drei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor - einfach überragend.

Völler über Spekulationen: Brandt "lässt sich davon nicht beeindrucken"

Botschaft an Löw: Julian Brandt will beim DFB Nachfolger von Mesut Özil werden

"Natürlich sind wir ein Klub mit der Gefahr, dass wir Spieler verlieren. Das ist auch der Kreislauf", betonte der frühere Bundestrainer. "Julian lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Das war schon früher so. Als wir ihn geholt haben, hatte er schon unglaublich viele Anfragen. Da kannst du ihn nicht mit beeindrucken. Er hat einen klaren Plan." Der sieht offenbar bis auf Weiteres einen Verbleib in Leverkusen vor. Seinen Vertrag hat er im vergangenen April bis 2021 verlängert.

Brandts Treue zu Bayer 04 wird immer wieder auf die Probe gestellt

Was sagt Brandt selbst über seine Zukunftsplanungen? Im SPORTBUZZER-Interview lobte der Mittelfeldspieler Leverkusen in den höchsten Tönen - vor allem für den Mut, immer wieder auf Talente wie ihn oder Kai Havertz zu setzen. "Für junge Spieler ist es hier ein perfekter Fleck, wir haben hier in Leverkusen eine übersichtliche Medienlandschaft. Der externe Druck ist nicht so groß wie bei anderen Vereinen hier im Westen", sagte der 22-Jährige. "Da ich genau weiß, was ich für die Zukunft will und mich hier wohlfühle, warum sollte ich dann gehen? Mittel- und langfristig wollen wir unter den ersten Vier sein."