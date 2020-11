Dietmar Hamann versteht Löw-Kritik an Julian Brandt: "Es ist sehr frustrierend für einen Trainer"

Nach der öffentlichen Kritik von Joachim Löw an Julian Brandt hat sich auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in die Debatte über die schwankenden Leistungen des Profis von Borussia Dortmund eingebracht. Die Enttäuschung des Bundestrainers über die stagnierende Entwicklung des 24-Jährigen kann der Sky-Experte absolut nachvollziehen. Löw wolle Brandt mit seinen Aussagen "kitzeln", meinte Hamann.

Anschließend führte er aus: "Es ist sehr frustrierend für einen Trainer oder einen Fußball-Fan wie mich. Wenn ich sehe, was Julian Brandt am Ende der vergangenen Saison gezeigt hat: Da hat er tolle Spiele gemacht, Tore vorbereitet, Tore erzielt. Und dann kommt wieder ein Loch von einigen Wochen, wo man sich fragt, wie sei sein kann, dass so ein talentierter Spieler gar keinen Einfluss auf Spiele nimmt."

Löw, der mit Brandt vor der Partie am vergangenen Mittwoch gegen Tschechien (1:0) noch ein Einzelgespräch geführt hatte, zählte den Offensivallrounder nach dem Testspiel an: "Ich erwarte den nächsten Schritt von ihm - oder ich hoffe darauf. Julian hat so viel Können, so viel Tempo im Eins-gegen-eins. Das muss er nur auf den Platz bringen. Dann ist er ein sehr guter Spieler. Noch ist er ein bisschen schwankend in den Leistungen. Da müssen wir schauen, dass wir dranbleiben."