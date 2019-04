Julian Brandt mit nebulösen Aussagen: Transfer wegen Misere von Bayer Leverkusen?

Der aktuelle sportliche Durchhänger könnte Bayer Leverkusen doppelt teuer zu stehen kommen: Nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen nacheinander ist nicht nur die Qualifikation für das internationale Geschäft in Gefahr - auch Nationalspieler Julian Brandt könnte aufgrund der Misere Konsequenzen ziehen und das Weite suchen. Nachdem sich der 22-Jährige in einem SPORTBUZZER-Interview vor rund sechs Wochen noch zur Werkself bekannt hatte ("Warum sollte ich gehen?"), scheint er sich in Sachen Zukunft nun nicht mehr ganz so sicher zu sein. Ein klares Statement zu seinen Plänen will Brandt erst nach Abschluss der Saison und dem dann feststehenden Abschneiden der Leverkusener abgeben.