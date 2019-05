Bayer Leverkusen: Darum glaubt Rudi Völler jetzt an den Verbleib von Julian Brandt 

Pünktlich am letzten Bundesligaspieltag der Saison 2018/19 ist Bayer 04 Leverkusen der Sprung auf Champions-League-Platz vier geglückt . Mit dem 5:1-Kantersieg gegen Hertha BSC könnte ein weiterer positiver Effekt einhergehen, wie Geschäftsführer Rudi Völler gegenüber der BamS erklärte. Seiner Einschätzung nach verbessert der sportliche Erfolg die Ausgangslage im Poker um Julian Brandt.

"Ich bin sehr optimistisch, weil ich weiß, dass er sich hier wohlfühlt. Und er hat einen Trainer, der ihn neu erfunden hat", so Völler, der davon ausgeht, dass sich der Nationalspieler in den nächsten sieben, acht Tagen entscheiden werde. Tatsächlich scheint der neue Coach, Peter Bosz, dem Offensivspieler im Saison-Finish noch einmal Auftrieb gegeben haben, die Leistungskurve zeigte zuletzt deutlich nach oben.

Gutes Argument aus Sicht von Sportchef Rolfes

Der Linksaußen hat in den vergangenen Monaten das Interesse diverser Topklubs hervorgerufen. Neben Tottenham Hotspur und Atlético Madrid wird Brandt auch mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga in Verbindung gebracht. So soll Borussia Dortmund den 23-Jährigen auf der Liste haben, auch der FC Bayern wird immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt.