Bericht: BVB-Transfer von Julian Brandt steht kurz bevor - Bayer-Star lehnt Angebote von Topklubs ab

Das wäre ein Top-Transfer für den BVB! Julian Brandt steht nach Informationen der Bild unmittelbar vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund. Noch in dieser Woche soll der Deal finalisiert werden, so das Blatt. Möglich macht den BVB-Transfer eine Ausstiegsklausel im Brandt-Vertrag bei Bayer. Der 23-Jährige kann Leverkusen trotz eines langfristigen Vertrages bis 2021 am Ende der Saison für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro verlassen.

Brand-Wechsel: Völler äußerte am Samstag noch Hoffnung auf Verbleib

Laut dem Bild-Bericht soll sich Brandt nun für einen Transfer zum BVB entschieden - und dafür Angebote unter anderem von Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur und Juventus Turin abgelehnt haben. Gerüchte über einen BVB-Wechsel machten schon Anfang Mai die Runde als sich Sportdirektor Michael Zorc mit dem Vater und Berater von Brandt getroffen haben soll.

Leverkusen-Geschäftsführer Rudi Völler hatte am Samstag nach der geglückten Champions-League-Qualifikation von Bayer noch Hoffnung auf einen Brandt-Verbleib geäußert „Ich bin sehr optimistisch, weil ich weiß, dass er sich hier wohlfühlt. Und er hat einen Trainer, der ihn neu erfunden hat“, wurde Völler der Bild am Sonntag zitiert. Im Rahmen desSky-Talks von Jörg Wontorra sprach Völler am Sonntagmorgen von einer „Fifty-fifty-Entscheidung“. Zudem berichtete der 59-Jährige: „Er tut sich total schwer. In den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen wird eine Entscheidung fallen."

Und diese soll nun offenbar zu Gunsten des BVB ausgefallen sein. Brandt selbst ließ sich bis zuletzt nicht in die Karten schauen: "Ich bin dankbar für fünfeinhalb Jahre und weiß genau, was ich an Leverkusen habe", erklärte der gebürtige Bremer, der seit 2014 für Leverkusen spielt, noch in der vergangenen Woche gegenüber der Bild. Es gebe "kein Ultimatum vom Verein", die Bayer-Bosse Rudi Völler und Simon Rolfes würden ihn nicht einengen, denn "sie wissen, dass das kontraproduktiv wäre". Stand jetzt sei er zu 100 Prozent auch nächste Saison in Leverkusen.

