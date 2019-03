Julian Brandt: Transfer im Sommer? Real Madrid angeblich an Bayer-Star interessiert

Brandt-Ausstiegsklausel spiel bei Real-Madrid-Interesse wohl eine Rolle

Auch die niedrige Ablöse für Brandt spielt beim Real-Interesse offenbar eine Rolle. Der Kicker berichtete zuletzt, dass Brandt Bayer 04 in der nächsten Wechselperiode für die fixe Freigabesumme von „nur“ 24 Millionen Euro verlassen könnte . Pikant: Laut Schätzung des Portals transfermarkt.de ist Brandt 40 Millionen Euro wert. Auch im Bericht der AS ist von einer Ablöse weit unter Marktwert die Rede. Der Offensivspieler Brandt wird im Artikel bereits mit Real-Star Marco Asensio und BVB-Kapitän Marco Reus verglichen.

Aber will Julian Brandt Bayer Leverkusen überhaupt verlassen? Im SPORTBUZZER-Interview gab der Nationalspieler eine klare Antwort: "Für junge Spieler ist es hier ein perfekter Fleck, wir haben hier in Leverkusen eine übersichtliche Medienlandschaft. (...) Da ich genau weiß, was ich für die Zukunft will und mich hier wohlfühle, warum sollte ich dann gehen?" Anfang März äußerte er sich nach einem Spiel ebenfalls deutlich bei Sky: "Ich bin hier und habe einen langen Vertrag. Solange ich mit den Jungs zocken kann, gibt es keinen Grund, warum ich ungeduldig werden sollte."