Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler über Transferpoker um Julian Brandt: "Das akzeptieren wir"

Rudi Völler will Julian Brandt im Poker um dessen Zukunft nicht unter Druck setzen. Nachdem der Nationalspieler von Bayer Leverkusen zuletzt ein klares Bekenntnis zum Klub vermieden hatte und darauf verwies, dass er erst nach Abschluss der Saison seine Pläne preisgeben wolle, reagierte Bayer-Geschäftsführer Völler gelassen. "Das akzeptieren wir", sagte der 58-Jährige der Bild: "Julian verhält sich top, wir sind im Austausch mit ihm und seinem Vater. Julian fühlt sich auf seiner neuen, zentralen Position im Mittelfeld sehr wohl. Er mag die Mannschaft und identifiziert sich mit dem Klub. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Was das am Ende bedeutet, werden wir sehen."