Bericht: 1. FC Köln an Verpflichtung von Ex-U21-Nationalspieler Julian Chabot interessiert

Aufgrund der Winter-Abgänge von Rafael Czichos (zu Chicago Fire) und Jorge Meré (zum CF América) fahndet der 1. FC Köln intensiv nach Verstärkungen für die Innenverteidigung. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist bei dieser Suche Julian Chabot vom italienischen Serie-A-Klub Sampdoria Genua ins Visier der Rheinländer geraten. Nach Angaben der Bild und von Sport1 würden die Kölner den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler gern auf Leihbasis unter Vertrag nehmen. Zum Knackpunkt könnten die Gehaltsgespräche werden. Laut Bild ist der Bundesliga -Neunte aufgrund der durch die Corona-Pandemie entstandenen Verluste nur bereit, rund 720.000 Euro in das Salär künftiger Zugänge zu investieren.

Chabot war bei Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ausgebildet worden. 2017 wechselte er zu Sparta Rotterdam. Über die Zwischenstation FC Groningen ging es für den Abwehrspieler im Sommer 2019 nach Genau. Nachdem der 23-Jährige in der vergangenen Spielzeit an Spezia Calcio ausgeliehen war, kehrte er zur aktuellen Saison zu Sampdoria zurück. In den bisher 22 Spielen der Serie A kam er elfmal zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.