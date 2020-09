Julian Draxler erlöst PSG: DFB-Profi führt Tuchel-Team gegen Metz zu erstem Saisonsieg

Paris St. Germain kann doch noch gewinnen: Der französische Meister hat sich nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Ligue 1 im dritten Spiel zum ersten Saisonsieg gemüht. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler erzielte im Heimspiel gegen den FC Metz in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für den personell stark angeschlagenen Champions-League-Finalisten. In den ersten beiden Saisonspielen hatte PSG beim FC Lens und gegen Olympique Marseille verloren.

Auch gegen Metz dezimierte sich das Tuchel-Team erneut selbst. Ex-BVB-Spieler Abdou Diallo sah in der 65. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Gegen den Vorjahres-15. zeigte die Tuchel-Elf bis dahin wie in den ersten Saisonspielen eine schwache Leistung - dann erzielte DFB-Profi Draxler, dem Bundestrainer Joachim Löw jüngst einen Wechsel für mehr Spielzeit ans Herz legte, in der Nachspielzeit per Kopfball das 1:0.