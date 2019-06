Gerücht aus Frankreich: Steht Julian Draxler vor einer Rückkehr in die Bundesliga?

Julian Draxler könnte am Samstag gegen Weißrussland bereits sein 50 Länderspiel absolvieren - und das mit gerade einmal 25 Jahren. Seit langer Zeit ist der PSG-Profi aus dem Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr wegzudenken. Im Klub ist das auch so, Draxler ist bei Paris Saint-Germain trotz eines Premium-Kaders weitgehend Stammspieler, absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 46 Spiele für den Scheich-Verein. Dennoch ist fraglich, ob es für ihn in Frankreich weitergeht. Immer wieder ist von einer möglichen Streichliste die Rede, auf der Draxler stehen könnte.