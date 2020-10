Oberschenkelverletzung: PSG-Star Julian Draxler fehlt dem DFB-Team im Nations-League-Endspurt

Dämpfer für die DFB-Ambitionen von Julian Draxler: Der Nationalspieler von Paris Saint-Germain hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird für den nächsten Lehrgang der Nationalmannschaft ausfallen. Wie PSG am Dienstag mitteilte, wird der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler erst nach der Länderspielpause zurück erwartet. Bundestrainer Joachim Löw wird bei den abschließenden Spielen in der Nations League daher wohl ohne Draxler auskommen müssen.

Die Nationalmannschaft trifft beim kommenden Lehrgang zunächst am 11. November in einem Testspiel in Leipzig auf Tschechien. Drei Tage später steht am selben Ort dann das Nations-League-Rückspiel gegen die Ukraine auf dem Programm. Zum Abschluss der Hauptrunde des Wettbewerbs geht es schließlich am 17. November in Sevilla gegen Spanien. Nach vier Spieltagen steht die Löw-Elf aktuell mit sechs Punkten einen Zähler hinter Tabellenführer Spanien.